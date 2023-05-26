600 مليون في موسمين.. زيدان يرد على عرض النصر السعودي

ردّ الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان على عرض النصر السعودي الساعي للحصول على خدماته اعتباراً من الموسم 2023-2024.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي إن إدارة النصر قدمت عرضا لزيدان بقيمة 150 مليون يورو (603 ملايين ريال سعودي) لمدة موسمين، لإقناعه بالإشراف على تدريب الفريق والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان رفض هذا العرض التاريخي الضخم من "العالمي" رغم ضياع حلمه بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، خلال الفترة القليلة الماضية.