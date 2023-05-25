قطر للاستثمارات الرياضية تفاوض لشراء حصة في نادٍ إيطالي

تجري شركة "قطر للاستثمارات الرياضة"، مالكة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، مفاوضات لشراء حصة في نادي سمبدوريا جنوى الإيطالي، حسب ما علمت وكالة فرانس الخميس من مصدر قريب من الملف.

وإلى استحواذها سان جرمان في 2011، تملك الشركة 21.67% من أسهم نادي براغا البرتغالي.

وتأمل الشركة في مواصلة تطويرها من خلال عالم الرياضة، لاستحواذ "محفظة متنوّعة" حسب ما تابع المصدر، على غرار صناديق استثمار أخرى مثل سي في سي كابيتال بارتنرز، ريدبيرد، سيتي فوتبول غروب، المملوكة من مجموعة أبوظبي يونايتد والتي تضم نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا، أو سيلفر لايك التي تملك حصة في الاتحاد النيوزيلندي للرغبي.

وتخوض قطر للاستثمارات الرياضة مفاوضات من أجل "حصة أقلية" لسمبدوريا الذي سيهبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم.

وتهتم الشركة أيضاً بحصة في نادي سانتوس البرازيلي لكن "لم يُحرز أي تقدّم"، وأيضاً بالنسبة لنادي ملقة الإسباني حسب ما أوضح المصدر، مؤكداً ما ذكرته تقارير صحافية.

وكانت الشركة التي يرئس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، رئيس سان جرمان، أطلقت بطولتها الخاصة برياضة البادل.

بالإضافة إلى ذلك، تهتم الشركة بـ"فتح رأس مال" باريس سان جرمان وتقوم بـ"فحص عروض مختلفة"، بينها واحدة من صندوق الاستثمار الأميركي أركتوس سبورتس بارتنرز "المتحمس جداً للاستثمار بالنادي" حسب ما أضاف المصدر القريب من الملف.