كارثة جديدة في إيطاليا عقب أزمة يوفنتوس

أكد جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنه فتح تحقيقاً بشأن الاتحاد المحلي لكرة القدم، في نزاع حول إدارة بطولات الشباب للهواة.

يواجه الاتحاد الإيطالي اتهامات بتقييد حرية جهات رياضية أخرى في تنظيم مسابقات للاعبين الشبان.

ويعود أصل الخلاف إلى نزاع على بطولة في منطقة كامبانيا الجنوبية في موسم 2021-2022.

وزار مسؤولون من جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضمن بحثهم عن وثائق.

وقد تؤدي هذه الاستجوابات لفرض غرامة أو المطالبة بتعويضات أخرى، مثل إجراء تغييرات على الطريقة التي يعمل بها الاتحاد.

وعادة ما يركز جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار على الأنشطة التجارية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الاتحاد الإيطالي.