مانشستر سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي

احتفل مانشستر سيتي رسمياً بتتويجه بطلا للدوري الإنجليزي بعد خسارة مطارده أرسنال أمام نوتنغهام فوريست 0-1 السبت، وفوزه على ضيفه تشيلسي 1-0 يوم الأحد في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة، وبدون أي مجهود بعدما اعتمد المدرب الإسباني على عدد كبير من اللاعبين البدلاء.

ليتوج السيتي بلقبه الثالث تواليا والخامس في آخر ست سنوات وفي بداية المباراة، أقام لاعبو تشيلسي ممرا شرفيا تحية للاعبي السيتي، وسجل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس هدف المباراة الوحيد بعد مرور 12 دقيقة عندما انفرد بحارس تشيلسي وسدد داخل الشباك.

وشهدت نهاية المباراة نزول جمهور الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي إلى أرضية الملعب للاحتفال مع لاعبي الفريق باللقب قبل تسلمهم كأس البطولة؟

ويسعى مانشستر سيتي إحراز الثلاثية هذا الموسم حيث يلتقي جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في الثالث من يونيو على ملعب ويمبلي، قبل أن يواجه في العاشر منه إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال الساعي إلى احرازها للمرة الأولى في تاريخه.