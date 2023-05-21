ميسي يظهر حبه لبرشلونة ويثير الجدل حول انتقاله للدوري السعودي

لم يخفي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حبه إلى فريقه السابق برشلونة، عقب تتويج الأخير بلقب الدوري الإسباني رقم 27 في تاريخه والأول منذ عام 2019 بعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021، وذلك عقب احتفال برشلونة باللقب عقب خسارته أمام ريال سوسيداد.

واحتفل برشلونة وسط جماهيره بلقب الدوري وتسلم القائد سيرجيو بوسكيتس الكأس من رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عقب اللقاء، رغم الخسارة القاسية في ليلة التتويج أمام ريال سوسيداد.

ونشر بوسكيتس ومدرب برشلونة تشافي هيرنانديز صورا عبر حساباتهم الرسمية على منصة "إنستغرام" خلال احتفالهما باللقب، ويقوم ميسي بعمل إعجاب بمنشوراتهما، ليزيد الجدل بشأن قرب عودته للفريق في الميركاتو المقبل.

وقد تكون علامة الإعجاب طبيعية للاعب قدم لبرشلونة الكثير وغاب فريقه عن التتويج باللقب منذ 4 سنوات وهو أمر طبيعي أن يتابع ميسي أصدقائه ويبدي إعجابه بما قدموه للنادي الكتالوني.

وأثار النجم الأرجنتيني الجدل الفترة الأخيرة بشكل كبير عقب تقارير تشير إلى اقترابه من التوقيع للهلال السعودي، حيث ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد أو يوقع لأي ناد مع ظهور تقارير عن عروض في السعودية بجانب برشلونة الذي رحل عنه قبل موسمين بسبب أزمة النادي الكتالوني الاقتصادية.