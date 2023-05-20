مانشستر سيتي بفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي

حقق فريق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل أن يخوض مباراة الغد أمام تشيلسي ودون أن يلعب، بعد خسارة ملاحقه أرسنال على أرض مضيفه نوتينغهام فورست 0-1 في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من المسابقة.

وعقب خسارة أرسنال المباراة تجمد رصيده عند 81 نقطة بفارق أربع نقاط خلف سيتي الذي يستضيف تشيلسي الأحد علما بأنه يملك مباراة مؤجلة ضد برايتون سيخوضها الأربعاء المقبل.

وتوج سيتي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في ستة مواسم، ويتبقى لمان سيتي بعد ذلك البحث عن لقبي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا ليتوج بثلاثية تاريخية هذا الموسم.

ويلتقي مانشستر سيتي مع جاره وغريمه مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي في لندن في الثالث من يونيو المقبل لتحديد بطل كأس اتحاد إنجلترا.

وفي العاشر من يونيو، يلعب مان سيتي ضد إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام على ملعب أتاتورك في إسطنبول.