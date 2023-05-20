الوداد يهزم صانداونز ويواجه الأهلي في نهائي "أبطال إفريقيا"

تأهل اليوم الوداد البيضاوي المغربي، إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 2/2، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة. ونجح الوداد، حامل لقب الموسم الماضي، في الوصول للنهائي حيث انتهت مباراة الذهاب على أرضه بالتعادل السلبي، ومباراة الإياب بالتعادل 2 /2، ليبلغ النهائي مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وسيلعب الوداد في النهائي مع الأهلي المصري، الذي تأهل للدور ذاته بعد فوزه على الترجي التونسي 4 /صفر بمجموع المباراتين، وذلك في تكرار لنهائي الموسم الماضي الذي جمع الفريقين وانتهى بفوز الوداد. وتقام مباراة الذهاب يوم الرابع من يونيو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.

وتقدم صنداونز في الدقيقة 50 عن طريق ثيمبا زواني، قبل أن يدرك أيوب العلمود التعادل للوداد في الدقيقة 72. وفي الدقيقة 79 سجل بيتر شالوليلي الهدف الثاني لصن داونز، قبل أن يدرك الوداد التعادل مجددا بهدف سجله موثوبي مافالا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 83.

وبدأت المباراة بمحاولات من جانب الوداد الذي هاجم مبكرا مضيفه، فيما بادله الأخير الهجمات لكن دون تشكيل خطورة على المرمى. ومضت ربع الساعة الأولى في مناورات ما بين الفريقين، والتي لم تصل إلى أن تكون فرص حقيقية في المباراة. وفي الدقيقة 20 جاءت أولى الفرص الحقيقية في المباراة، حيث انفرد محمد أوناجم لاعب الوداد بمرمى روني ويليامز حارس صنداونز، حيث سدد كرة اصطدمت بزميله عبد المنعم بوطويل، لتتهادي في طريقها للشباك لكن ويليامز أبعد الخطر عن مرماه.

وفي الدقيقة 50 نجح صنداونز في تسجيل الهدف الأول عن طريق ثميبا زواني، الذي استغل خطأ دفاعيا وارتباكا في تمرير الكرة لينجح في خطف الكرة والتسديد من على حدود منطقة الجزاء ليسجل هدف التقدم. وضغط الوداد بعد الهدف الذي هز شباكه، وحاول أن يتقدم نحو شباك منافسه في أكثر من مناسبة، لكن دفاع الأخير وقف بالمرصاد.

ورغم ذلك نجح الوداد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72 عن طريق أيوب العلمود، الذي تلقى كرة عرضية من يحيى جبران من الجهة اليسرى، ليوجهها بضربة رأس في شباك ويليامز. ولم يتأخر رد صنداونز كثيرا، ونجح في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 79 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي تلقى كرة عرضية أرضية ليستقبلها شالوليلي بتسديدة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وتواصلت الإثارة، ونجح الوداد في تسجيل هدف التعادل الثاني،عن طريق النيران الصديقة وذلك بضربة رأس بشكل خاطئ من مافالا لتهز شباك حارس مرماه ويليامز. وخرج صنداونز بكل خطوطه محاولا تسجيل هدف ثالث يمنحه بطاقة التأهل، لكنه اصطدم بتألق دفاع الوداد وحارس مرماه، وشهدت الدقائق الأخيرة تركيزا دفاعيا كبيرا من جانب الوداد من أجل ضمان التأهل للنهائي، وهو ما تحقق بعد صافرة الحكم الذي أنهى المباراة بالتعادل 2 / 2 بين الفريقين.

