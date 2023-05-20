عرض غريب يغري مسؤولي نادٍ أوروبي كبير بضم رونالدو

شهدت الساحة الكروية تحركات غريبة قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية بعد تلقي نادي بايرن ميونيخ عرضاً مغرياً للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحسب رغبة اللاعب الذي يرغب في العودة إلى الملاعب الأوروبية على الرغم من تقديمه عروضاً قوية مع النصر السعودي ويحاول معه استعادة صدارة الدوري من الاتحاد.

وذكرت صحيفة "أبن تزايتونغ"" الألمانية أن هناك محاولة غريبة لإقناع مسؤولي البايرن بالتحرك نحو رونالدو (38 عاماً) مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن بايرن ميونيخ تلقى عبر بريده الإلكتروني خطاباً من رجل أعمال ألماني يدعى ماركوس شون يعرض خلاله تمويل صفقة رونالدو وتعهد بالتكفل براتب اللاعب الضخم علما بأنه يتقاضى حاليا 200 مليون يورو في النصر السعودي.

واشترط شون عقد شراكة مع النادي الألماني مقبال نقل الهداف التاريخي لكرة القدم إلى ملعب "أليانز أرينا".

يذكر أن رونالدو مرتبط بعقد مع النصر حتى نهاية موسم 2025.