العراق وتونس يمثلان العرب في انطلاق مونديال الشباب اليوم

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، بداية من اليوم، وعلى مدار ثلاثة أسابيع مقبلة، نحو الأرجنتين، لمتابعة فعاليات النسخة الـ23 من كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً)، المقررة من اليوم حتى 11 يونيو المقبل. وتستضيف الأرجنتين البطولة بعد سحبها من إندونيسيا. ولم يكن «التانغو» متأهلاً، ويشارك في الحدث من

بوابة صاحب الأرض. في المقابل، سيكون العرب ممثلين من خلال منتخبي العراق وتونس. وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً، من بينها إسرائيل والدومينيكان لأول مرة. ويقود الأرجنتين، النجم السابق خافيير ماسكيرانو. وتقام اليوم مباريات، تلتقي فيها الولايات المتحدة مع الإكوادور، وغواتيمالا مع نيوزيلندا في المجموعة الأولى، وكذلك أمريكا مع الإكوادور، وفيجي مع سلوفاكيا في المجموعة الثانية. وفي باقي مجموعات المونديال، تضم المجموعة الثالثة: السنغال واليابان وإسرائيل وكولومبيا. والرابعة: إيطاليا والبرازيل ونيجيريا والدومينكان، والخامسة: أوروغواي والعراق وإنجلترا وتونس، والسادسة: فرنسا وكوريا الجنوبية وغامبيا وهندوراس.

الأرجنتين تستضيف البطولة العالمية بعد سحبها من إندونيسيا.