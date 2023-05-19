4 لاعبين مغاربة في نهائيي مسابقتين أوروبيتين

شهدت مباراتي نصف نهائي كلا من بطولة دوري "اليوروبا ليغ" ودوري "المؤتمر" الأوروبي أمس، تأهل أربعة لاعبين مغاربة إلى المباراتين النهائيتين للمسابقتين، ويتعلق الأمر بكلا من حارس إشبيلية ياسين بونو وزميله النجم الهداف يوسف النصيري، وذلك بعد أن حجز إشبيلية بطاقة النهائي في الدوري الأوروبي على حساب يوفنتوس الإيطالي، وذلك بالفوز 3-2 بمجموع المباراتين، بينما سيتواجه لاعبين مغربيين في نهائي دوري المؤتمر، إذ بلغ النهائي نايف أكرد مع فريقه وست هام الإنجليزي، وسيواجه زميله في المنتخب، سفيان امرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي.

يذكر أن نهائي الدوري الأوروبي يجمع إشبيلية مع روما ويقام 31 الجاري في ملعب بوشكاش الدولي بالعاصمة الهنغارية بودابيست، بينما نهائي دوري المؤتمر في ملعب فورتشونا أرينا بالعاصمة التشيكية براغ يوم 7 يونيو المقبل.