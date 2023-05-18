دي بروين يصدم غوارديولا بسلوك غريب جداً (فيديو)

المصدر:
  • متابعات - محمد الحتو
التاريخ:

شتم البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي مدربه الإسباني بيب غوارديولا خلال مباراة الفريق أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما بالغ المدرب في مطالباته للاعب بتمرير الكرة بإحدى الهجمات نحو مرمى الريال.

وأثناء صراخ غوارديولا على دي بروين عند خط التماس "مرر.. مرر"، ردّ اللاعب البلجيكي عليه غاضباً بعد أن انقطعت الكرة من أمامه قائلاً لمدربه: "اصمت.. اصمت"!!.

 

ولاقى تصرف دي بروين إدانة واستهجاناً كبيرين من جماهير مانشستر سيتي ومحبي المدرب غوارديولا صاحب الفضل الكبير على الفريق في بلوغه هذه المرحلة الكروية المتقدمة التي في طريقها منطقياً لتتويج السيتي بطلاً لدوري الابطال للمرة الأولى في تاريخه.

وكان السيتي قد هزم ريال مدريد 4-صفر على ملعب "الاتحاد" في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وستقام المباراة النهائية بين السيتي وإنتر في العاشر من يونيو المقبل في اسطنبول.

 

طباعة
أعلى