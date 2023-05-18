دي بروين يصدم غوارديولا بسلوك غريب جداً (فيديو)

شتم البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي مدربه الإسباني بيب غوارديولا خلال مباراة الفريق أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما بالغ المدرب في مطالباته للاعب بتمرير الكرة بإحدى الهجمات نحو مرمى الريال.

وأثناء صراخ غوارديولا على دي بروين عند خط التماس "مرر.. مرر"، ردّ اللاعب البلجيكي عليه غاضباً بعد أن انقطعت الكرة من أمامه قائلاً لمدربه: "اصمت.. اصمت"!!.

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مشادة كلامية بين كيفن دي بروين و بيب جوارديولا



📹- @OLYAN15K pic.twitter.com/D752WD2WzO — EPL World (@EPLworld) May 17, 2023

ولاقى تصرف دي بروين إدانة واستهجاناً كبيرين من جماهير مانشستر سيتي ومحبي المدرب غوارديولا صاحب الفضل الكبير على الفريق في بلوغه هذه المرحلة الكروية المتقدمة التي في طريقها منطقياً لتتويج السيتي بطلاً لدوري الابطال للمرة الأولى في تاريخه.

وكان السيتي قد هزم ريال مدريد 4-صفر على ملعب "الاتحاد" في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وستقام المباراة النهائية بين السيتي وإنتر في العاشر من يونيو المقبل في اسطنبول.