إيقاف نجم ألعاب القوى الكيني كيبروتو بسبب المنشطات

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى الأربعاء أن الكيني رونيكس كيبروتو الحاصل على الميدالية البرونزية في سباق 10 الاف م في عام 2019 وحامل الرقم القياسي العالمي في سباق 10 كلم على الطريق، أوقف مؤقتًا بسبب المنشطات. وأوضحت وحدة النزاهة أن كيبروتو أوقف بسبب "استخدام مادة أو طريقة محظورة" على جواز سفره البيولوجي دون مزيد من التفاصيل.

ويعتبر كيبروتو، البالغ من العمر 23 عامًا، موهبة واعدة في ألعاب القوى الكينية: فاز بالميدالية البرونزية في سباق 10 الاف م في بطولة العالم عام 2019 في الدوحة، قبل أن يصبح صاحب الرقم القياسي العالمي في سباق 10 كيلومترات على الطريق بزمن 26 دقيقة و24 ثانية في عام 2020 في فالنسيا. وحل كيبروتو تاسعا في سباق 10 الاف م في أولمبياد طوكيو عام 2021.

ورد كيبروتو على ايقافه بتغريدة على حسابه على انستغرام "أنا لا أغش ولا أتناول المنشطات! الحقيقة في معسكري. هذا كل ما يمكنني قوله". وباتت كينيا وممثلوها في سباقات التحمل مصدر العديد من حالات المنشطات في السنوات الأخيرة.وكانت وحدة النزاهة، وهي هيئة مستقلة مسؤولة بشكل خاص عن الفحوص والتحقيقات منذ عام 2017، أدانت في أبريل الماضي انتشار تعاطي المنشطات على نطاق واسع في البلاد "بشكل أفضل وأفضل تنظيما مع تورط أشخاص يملكون خبرة طبية".