محمد صلاح يثير غضب الأسطورة كانتونا !

أثار المصري محمد صلاح نجم ليفربول غضب أسطورة مانشستر يونايتد إريك كانتونا بعدما كسر رقمه بصناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي (56 تمريرة حاسمة) إذ وصل "الفرعون" إلى 57 تمريرة حاسمة.

وكان محمد صلاح قد تألق في مباراة فريقه أمام مضيفه ليستر سيتي، الاثنين، على ملعب "كينغ باور" ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز وصنع ثلاثة أهداف لزملائه (هدفان لكورتيس جونز، وهدف لترينت ألكسندر أرنولد).

وخلال الموسم الحالي لم ينجح سوى لاعبين اثنين في تسجيل 10 أهداف على الأقل وصناعة 10 أهداف على الأقل في الدوري الإنجليزي هما محمد صلاح ونجم أرسنال بوكايو ساكا بحسب موقع إحصاءات كرة القدم "سكواكا".