ثورة غضب ضد تصرف المغربي أشرف حكيمي في فرنسا (فيديو)

كشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن مدافع فريق باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، تفوه بكلمات غاضبة بعد طرده من مباراة فريقه أمام أجاكسيو بعد مشاجرة مع لاعب الأخير توماس مانجاني.

ورصدت الكاميرات حكيمي يقول أثناء خروجه من الملعب: "هذه هي فرنسا"!، مما اعتبرته وسائل الإعلام الفرنسية إساءة للبلد وشبهت تصرفه بما فعله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عندما كان لاعباً في باريس سان جيرمان حين تعرض للطرد ووجه وقتها شتائم وإهانات لفرنسا لقيت غضباً شديداً من الجماهير.

#حكيمي يثور ضد فرنسا بعد طرده للمرة الثانية

هذه هي فرنسا .. تعبيرًا منه عن استيائه الشديد من قرار طرده. pic.twitter.com/lt6YAbAgqt — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) May 15, 2023

وكان إبراهيموفيتش في عام 2015 عقب مباراة ضد بوردو، خرج غاضبا من حكم المباراة، وقال أمام الكاميرات: "ألعب كرة القدم منذ 15 عاما ولم أر مثل هذا الحكم السيئ في هذا البلد (وصف مسيء)"، وأكمل "هذا البلد لا يستحق باريس. لا ينبغي أن يكون النادي هنا.. نحن أفضل كثيرا من اللعب في هذا البلد".

يذكر ان باريس سان جيرمان فاز على ضيفه أجاكسيو 5-صفر السبت الماضي رغم طرد حكيمي في الدقيقة 77 ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.