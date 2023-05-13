فريق كتالوني «يائس» يهدد بتأجيل تتويج برشلونة

يستضيف إسبانيول «ديربي كتالونيا» أمام غريمه برشلونة غداً في المرحلة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم بهدف مزدوج: حصد ثلاث نقاط حاسمة في معركته للبقاء في دوري الدرجة الأولى، وتأجيل تتويج جاره باللقب.

يملك رجال المدرب تشافي هرنانديس فرصة حسم اللقب 27 في تاريخ ناديهم والأول منذ عام 2019 في حال تحقيق الفوز على ملعب «آر سي دي إي ستاديوم»، وهي إمكانية لا يمكن لجماهير إسبانيول تصورها.

كما يمكن لبرشلونة ضمان اللقب قبل أن يحل ضيفاً على إسبانيول، وذلك في حال فشل مطارده المباشر أتلتيكو مدريد وريال مدريد الثالث في الفوز على إلتشي غداً وخيتافي اليوم على التوالي.

على النقيض من ذلك يقاتل إسبانيول من أجل الحفاظ على تواجده في الطرف الآخر من جدول الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز 19 بفارق ثلاث نقاط من منطقة الأمان قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.