حقيقة عودة نيمار إلى برشلونة!

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن حقيقة ما يتردد في وسائل الإعلام الأوروبية حول عودة النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أصبح رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي وشيكاً في ظل السخط الجماهيري بـ"حديقة الأمراء" والمطالبات الصريحة بالاستغناء عن خدماته.

وقالت الصحيفة الكاتالونية إن "عودة نيمار لبرشلونة أبعد ما تكون عن الواقع.. اسم اللاعب البراويلي ليس مطروحا على طاولة الإدارة لضمه في الموسم الجديد، وسيتوجب على نيمار العثور على ناد آخر لأن الاكيد أنه لن يعود إلى برشلونة".

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017 بعدما دفع باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي (222 مليون يورو) وأعقبها مشكلات قانونية في صفقة انتقاله وقف خلالها نيمار أمام المحكمة قبل أن يتم تبرأته من ارتكاب مخالفات إدارية أثناء فترة وجوده في برشلونة.