بعد ميسي.. الهلال يفاوض لويس إنريكي

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات متقدمة بين نادي الهلال ومدرب المنتخب الإسباني ولاعب برشلونة السابق الإسباني لويس إنريكي اعتباراً من الموسم المقبل خلفاً للمدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي ينتهي عقده مع "الزعيم" في يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل لا ترغب في تجديد عقد دياز.

وتأتي مفاوضات الهلال مع إنريكي في الوقت الذي ربطت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية اسم الأسطورة ليونيل ميسي بالانتقال إلى الهلال اعتباراً من الموسم المقبل.

وكان ميسي قد زار السعودية برفقة زوجته وأولاده في رحلة سياحية الأسبوع الماضي تسببت له بأزمة داخل ناديه باريس سان جيرمان الذي عاقبه لدى عودته للعاصمة الفرنسية خصوصاً أنه لم يحصل على إذن من الإدارة.