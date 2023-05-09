بيان صحافي صادم من والد ميسي!

أصدر الأرجنتيني خورخي والد الأسطورة ليونيل ميسي ووكيل أعماله، بياناً نارياً، هاجم فيه وسائل الإعلام التي تناولت انتقال نجله من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي على أنه حقيقة ثابتة اعتباراً من الموسم المقبل.

وقال والد ميسي بصراحة مطلقة: "لا يوجد اتفاق على الإطلاق مع أي نادٍ للموسم المقبل، لن يتم اتخاذ القرار أبداً قبل أن ينهي ميسي الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.. بمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت لدراسة الموقف جيداً ثم اتخاذ القرار".

وأضاف: "هناك دائماً شائعات ويستخدم الكثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة ولكن الحقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد أي اتفاق مع أي شخص، لا شفهي ولا موقع ولا متفق عليه ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم".

وأكمل: "يبدو لي أن هناك حالة من عدم الاحترام في وسائل الإعلام، هناك خداع متعمد، دون تقديم أي دليل على ادعاءاتهم، يريدون تحويل الشائعات الخبيثة إلى أخبار من أجل مصالح بعض الأشخاص بعينها، عليهم أن يخبرونا عن مصادرهم وحقيقة معلوماتهم، لكنهم لا يريدون أن تفسد الحقيقة أخبارهم".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نشرت خبراً يفيد بأن الصفقة بين ميسي والهلال تمت بالفعل وستري اعتباراً من الموسم المقبل، في وقت ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي وسط أنباء برحيل الأسطورة عن النادي الباريسي الذي لا يفضل جمهوره بقاء ميسي في صفوفه عقب الأداء غير المقنع للاعب مع الفريق حتى أن جماهير "حديقة الأمراء" احتشدت أمام النادي تطالب بطرد اللاعب الذي غادر الفريق خلال الأيام الماضية في رحلة سياحية إلى السعودية برفقة عائلته دون أخذ إذن مسبق من إدارة سان جيرمان التي عاقبته لاحقاً بالإيقاف.