مهاجم في دوري أوروبي كبير يهدر أسهل فرصة في التاريخ (فيديو)
أهدر ريمي كابيلا مهاجم ليل الفرنسي فرصة تسجيل هدف لا تضيع مما عرضه إلى السخرية من جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم وصفها بأسهل فرصة في التاريخ.
May 7, 2023
وكانت الكرة الممررة غلى كابيلا بحاجة إلى لمسة صغير تحولها للشباك لكن اللاعب سدد عكس المرمى وكأنه مدافع يبعد أخطر كرة عن مرماه وسط حالة ذهول واستياء من جماهير فريقه وزملائه اللاعبين خلال المباراة التي جمعتهم مع ريمس في الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم أحد أهم خمسة دوريات في أوروبا والعالم.
وذكر موقع "أوبتا" المختص بإحصائيات كرة القدم إنها تعتبر أكبر فرصة ضائعة في الدوري الفرنسي هذا الموسم حيث وصلت نسبة وضع الكرة في الشباك إلى 96 % لكن كابيلا أهدرها بشكل عجيب.
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