يفسخ عقده في اليابان.. إنييستا إلى الشرق الأوسط أو أمريكا

أشارت تقارير إعلامية اليوم السبت إلى أن نجم كرة القدم الإسباني الدولي السابق أندريس إنييستا يعتزم الرحيل عن صفوف فريقه فيسيل كوبي الياباني هذا الصيف، دون استكمال عقده مع الفريق.

وأوضحت صحيفة "نيكان سبورتس" اليابتانية اليوم أن إنييستا (38 عاما) قائد فريق فيسيل كوبي ولاعب خط وسط برشلونة والمنتخب الإسباني سابقا قد يترك فيسيل كوبي في نهاية الصيف الحالي، بعد خمسة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادما من برشلونة.

وكان إنييستا قاد الفريق في 2019 للفوز بأول لقب له في بطولة كأس إمبراطور اليابان.

وشارك إنييستا، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ39 يوم الخميس المقبل، مع المنتخب الإسباني في أربع نسخ من بطولات كأس العالم، وتوج مع الفريق باللقب في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا، كما لعب دورا بارزا في فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وخلال الموسم الحالي، خاض إنييستا مع فيسيل كوبي 11 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية ومباراتين كلاعب بديل.

وينتهي عقد إنييستا مع فيسيل كوبي بنهاية الموسم الحالي، وأشار تقرير "نيكان سبورتس" إلى أن إنييستا لا يفكر في الاعتزال حاليا حيث يرغب في مواصلة مسيرته الكروية، وأنه قد ينتقل إلى أحد أندية الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخطط فيسيل كوبي حاليا لخوض مباراة ودية أمام برشلونة الإسباني في السادس من يونيو المقبل، وقد تكون المباراة آخر ظهور لإنييستا في صفوف الفريق، حسبما أكدت الصحيفة اليابانية.