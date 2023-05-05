الحكم على اللاعب الدولي الإيطالي إيتزو بالسجن 5 أعوام

أصدرت محكمة في نابولي حكما بالسجن على مدافع مونتسا، الدولي الإيطالي أرماندو إيتزو خمسة أعوام، بسبب مشاركته في التلاعب بنتيجة مباراة لكرة القدم.

وقال محامو اللاعب، إن إيتزو الذي خاض ثلاث مباريات دولية سيستأنف الحكم.

واتهم إيتزو مع لاعبين آخرين، بالمساعدة على التلاعب بنتيجة مباراة دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم بين ناديه وقتها أفيلينو ومودينا خلال موسم 2013-2014، وفقا لوكالات الأنباء الإيطالية.

وجدت محكمة في نابولي أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مذنب بالتواطؤ مع "كامورا"، منظمة المافيا في المدينة، ولكن أيضا بتهمة الاحتيال الرياضي لموافقته على التأثير على نتيجة المباراة مقابل المال.

وحكم على قريبه أومبرتو أكورزو، المشتبه في انتمائه إلى منظمة "كامورا"، بالسجن 18 شهرا، والأمر ذاته بالنسبة لعضو آخر مشتبه به من نفس المجموعة.

واعتبر نادي مونتسا، المملوك لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، من جهته أن لاعبه بريء، وكتب في بيان: "مونتسا يعرب عن دعمه الكامل لأرماندو، مقتنعا بأنه غير متورط في أنشطة إجرامية".

وفي موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ضمن مونتسا بقاءه حيث يحتل المركز العاشر قبل خمس مراحل من نهاية الموسم. ولعب إيتزو 26 مباراة في الدوري هذا الموسم.