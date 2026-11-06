طاهٍ إيطالي يخسر وظيفته بسبب "بيتزا الأناناس"

خسر رئيس الطهاة في مطعم إيطالي بولاية كوينزلاند الأسترالية وظيفته، وذلك بعدما رفض وضع أناناس على البيتزا.

وكشفت وثائق قرار صادر عن لجنة العمل العادل الأسترالية، قُدم، الثلاثاء، أن رئيس الطهاة الإيطالي دافيدي تامبوريلا فُصل من عمله في مطعم "لا كوستا" يوم 20 مايو، بسبب رفضه وضع الأناناس على البيتزا، مبرراً موقفه بأن القيام بذلك يمثل "إهانة لثقافته"، وفق ما ذكر موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وجاء قرار فصل تامبوريلا بعد أسبوعين من استدعائه للاجتماع مع مديره إليوت إنغرام، لمناقشة ما وصفته الإدارة بأنه "مخاوف تتعلق بأدائه الوظيفي".

وكان من بين تلك المخاوف رفض الطاهي الإيطالي وضع الأناناس على البيتزا، مبررا موقفه بأن القيام بذلك يمثل "إهانة لثقافته"، وفق ما ذكر موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية.

شرح إنغرام أمام لجنة العمل العادل الأسترالية الظروف التي أدت إلى تصاعد الخلاف، قائلا: "استضفنا مناسبة كبيرة في المطعم، وكان الحاضرون ينفقون أكثر من 15 ألف دولار، ثم جاء الشخص الذي كان سيتحمل تكلفة المناسبة بالكامل وقال: اسمع، أريد الحصول على بيتزا باللحم والأناناس".

واستمعت اللجنة إلى إفادة تفيد بأن تامبوريلا أقرّ بأن هذه كانت المرة الثالثة التي يرفض فيها تنفيذ توجيه من هذا النوع.

وبدلا من الاستجابة لطلب صاحب المطعم، طلب منه أن "يتحقق من مدى أهمية عدم وضع الأناناس على البيتزا بالنسبة إلى الإيطاليين".

وتكتسب هذه الواقعة طابعا ساخرا في ولاية كوينزلاند الأسترالية، حيث تحظى فاكهة الأناناس بشعبية كبيرة إلى درجة تشييد مجسم ضخم لها تكريما لمكانتها.

وفي ولاية تحتفي بهذه الفاكهة الاستوائية إلى هذا الحد، قد يرى كثيرون أن رفض استخدامها على البيتزا يمثل بحد ذاته نوعا من الإساءة