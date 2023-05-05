مفاجأة.. الاتحاد البرازيلي يستهدف أنشيلوتي

أكد إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي رغبته في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد من أجل تدريب منتخب البرازيل في الفترة القادمة.

أنشيلوتي بالرغم من مسيرته التدريبية الطويلة لم يسبق وأن درب منتخبا من قبل، وارتبط مؤخرا بتدريب البرازيل، بينما تعاقده مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2024.

وقال إيدنالدو رودريغيز في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "أنا لا أقول أن أنشيلوتي تلقى عرضا منا، لكننا نتحقق مما إذا كان يريد المجيء".

وتابع: "فكرنا في كارلو بعد كل ما حققه من إنجازات، كما إن سمعته طيبة كمدرب وكلاعب لمنتخب إيطاليا، هوشخص منفتح ومثقف ويقدر ويحب اللاعبين البرازيليين وكرة القدم البرازيلية".

وختم: "لدينا خطة (أ) وأقولها لأول مرة بصراحة لا جدوى من إخفاء هذا، أنشيلوتي هو المفضل لدينا، وهذا لا يعني التقليل من شأن أي مدرب برازيلي، على العكس تماما، لدينا مدربون جيدون".

يذكر أن تيتي أعلن استقالته من تدريب منتخب البرازيل، بعد الإقصاء من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022، ويقود رامون مينزيس القيادة الفنية بصفة مؤقته.