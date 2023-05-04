هبة عبوك تعاير طليقها أشرف حكيمي.. وهذه ثروته!

شنت الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك هجوماً عنيفاً على طليقها نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي المتهم باغتصاب امرأة (24 عاماً) في فبراير الماضي بمنزله في باريس مما أسفر عن انفصال فوري بين الزوجين.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات عن هبة عبوك عايرت فيها حكيمي بوضعه المالي قبل أن يلتقيان، وقالت: "نعيش في عالم ذكوري وكاره للنساء.. عندما بدأنا علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال، وكنت أكثر شهرة منه".

وتأتي تصريحات عبوك بعدما رفعت قضية على حكيمي للحصول على نصف ثروته بعد الانفصال لكنها تفاجأت بأن اللاعب المغربي كان قد كتب 80% من ممتلكاته بإسم والدته، مما شكل صدمة كبيرة للممثلة الإسبانية.

وعلقت عبوك على مطالباتها المالية: "الشيء الجيد هو أن ما يقولونه لم يعد يؤثر علي، أريد أن أكون متحفظة أكثر، لا أريد أن أؤثر على عائلتنا، أنا واثقة من أن العدالة والمنطق في صفي".

وتبلغ ثروة حكيمي الصافية نحو 25 مليون دولار لكنه أبدى استعداده لمنح طليقته مليوني دولار فقط الأمر الذي أثار حفيظتها ودفعها لرفع دعوى قضائية ضده تتهمه بسوء إدارة أصول الزوجية خصوصاً انه كتب ثروته بإسم والدته.