رونالدو يرد على رحيله عن النصر السعودي بـ"اللغة العربية"

ردّ نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء التي طاردته أخيراً حول رغبته في الرحيل عن الفريق الذي خرج منطقياً من المنافسة على كل الألقاب في الموسم الحالي.

ونشر رونالدو صورة له في تدريبات النصر عبر حسابه في "تويتر"، وعلق عليها باللغة العربية: "أنا عالمي"، في إشارة إلى اللقب الذي اشتهر به نادي النصر.

وأمضى رونالدو أربعة شهور فقط على انضمامه للنصر الذي يرتبط به حتى صيف 2025.