كشف تفاصيل أزمة ميسي كاملة بعد سفره إلى السعودية وإيقافه

صُدمت الصحف العالمية بخبر إيقاف أفضل لاعب في العالم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع فريقه باريس سان جيرمان، عقب سفره إلى السعودية من أجل القيام ببعض الأمور التجارية كونه سفيراً للسياحة لدى المملكة من العام الماضي.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان عن إيقاف نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون إذن النادي وتغريمه مالياً، مشيرا إلى اللاعب لن يتدرب أو يلعب للنادي طوال فترة الإيقاف.

وذكرت شبكة "BBC sport" أن ميسي البالغ من العمر 35 عاما طلب الإذن بالسفر للقيام بأعمال تجارية ولكن تم رفض طلبه، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة لسان جيرمان في عقر داره أمام ضيفه لوريان 1-3 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وبعد إعلان الإيقاف خرجت الصحافة الأرجنتينية لتدافع عن نجمها وقائد منتخبها حيث أكدت أن ليونيل ميسي لاعب محترف ولم يخالف التعليمات، مشيرة إلى أنه كان هناك سوء تنسيق من قبل النادي، حيث أنه كان هناك عطلة يومين مخطط لها في الفريق، وميسي سافر خلالها، وأثناء وجود ميسي في الطائرة متجهاً إلى السعودية، تم الغاء الإجازة وفرض التدريبات بعد الخسارة المفاجئة لباريس سان جيرمان.

وأشار الصحافة الأرجنتينية إلى أن ميسي لم يستلم قرار عقوبته، ولو حدث واستلمها فهذه ستكون نهاية علاقته مع النادي الفرنسي.



وبسبب هذه العقوبة، سيغيب ميسي عن مباراتي سان جيرمان أمام تروا وأجاكسيو في الجولتين المقبلتين للدوري الفرنسي.

ويذكر أن عقد ميسي ينتهي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2023، وأكدت مصادر إلى إنه رفض تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، وبصدد العودة مجددا إلى صفوف فريقه السابق برشلونة.

وكانت السعودية قد قامت بتعيين ميسي سفيرا للسياحة لديها من العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين فريقه باريس سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل "البرغوث" زيارته السياحية الثالثة إلى السعودية.