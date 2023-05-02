ميسي يلعب "الكيرم" في السعودية (صور)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال زيارته وزوجته أنتونيلا وأبنائه إلى السعودية لزيارة أبرز المعالم للترويج للمملكة سياحياً.

ونشر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب مجموعة من الصور للنجم الأرجنتيني وأسرته، وعلق عليها عبر حسابه في "تويتر": "سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة".