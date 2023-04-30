هاري كاين: توتنهام خسر الكثير منذ رحيل بوكيتينو

قال نجم وقائد فريق توتنهام الإنجليزي، هاري كاين إن "الفريق خسر الكثير منذ رحيل المدرب الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوكيتينو، وشدد في تصريح نشرته صحيفة "ميرور" إن الفريق حقق أمورا مهمة للغاية خلال فترة بوكيتينو، بينها بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، ومراتب متميزة في المسابقات الانجليزية بينها الدوري المحلي. وأكد أن المدربين بعده لم يحافظوا على تلك المكاسب.

يذكر أن توتنهام أقال الشهر الماضي المدرب الإيطالي كونتي، وتعرض لهزائم ثقيلة في الفترة السابقة، بينها الخسارة بالستة من نيوكاسل. ويخوض في وقت لاحق اليوم مباراة صعبة للغاية أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي. وشدد كاين على أن توتنهام وبسبب عدم الاستقرار المتواصل خسر الكثير من قيمه، وقال إن هناك أشياء مهمة تحتاج إلى التغيير.