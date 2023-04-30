هل يغيب نجم ريال مدريد فينيسيوس عن نهائي كأس إسبانيا

أرسل مدرب فريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي إشارات مطمئنة إلى أنصار فريق ريال مدريد بخصوص الإصابة التي تعرض لها نجم وجناح الفريق السريع، البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال لقاء ألميريا أمس في الدوري الإسباني، والذي انتهى لصالح مدريد بنتيجة 4-2. وقالت صحيفة "أس" أن فينيسيوس طلب تبديله خلال الشوط الثاني، وظهر وهو يعاني من إصابة في الركبة.

لكن أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، قال إن فينيسيوس عانى إصابة طفيفة ولا تعد خطيرة، وأن الفحوصات الأولية أكدت الأمر، وأنه سيكون حاضرا في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا السبت المقبل، لكنه سيغيب عن اللقاء المقبل بعد يومين في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد بسبب البطاقات وليس الإصابة.