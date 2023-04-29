شباب الأهلي أكثر أندية الإمارات تتويجاً بدوري السلة

أعلن فريق السلة في نادي شباب الأهلي عن نفسه "ملكاً" متوج على عرش "الأكثر تتويجاً" في اندية الدولة بدرع الدوري العام، بإضافة الـ "فرسان" اليوم السبت، لقبهم الـ 14 تاريخياً، عقب فوزهم على النصر بفارق 29 نقطة وبنتيجة (96-67)، في مباراة جمعتهما على صالة نادي الوصل في إياب الدور النهائي من النسخة 46 للبطولة، مع العلم أن شباب الأهلي فاز في لقاء الذهاب 18 أبريل الجاري بنتيجة (86-80).

وعقب انتهاء المباراة توجه رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه رئيس مجلس إدارة قطاع إدارة الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي الفريق محمد المري، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بتقليد النصر الميداليات الفضية، وشباب الأهلي الذهبية وكأس البطولة.

ودخل شباب الأهلي مباراته أمام النصر، وعينه على إضافة لقب جديد، يسمح لهم بالانفراد بلقب "الأكثر تتويجاً" بالدور، وهو ما نجح "الفرسان" في تحقيقه، بحصد اللقب الـ 14 تاريخياً في الدوري منذ اللقب الأول موسم 1999-2000، الذي أتاح لهم فض الشراكة التي جمعتهم سابقاً مع الوحدة بإجمالي 13 لقباً لكل منهما، مع العلم أن ألقاب "العنابي" في الدوري جاءت بين عامي 1981 و1999.

ونجح شباب الأهلي في حسم موقعة الإياب، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع (27-16 و29-19 و26-13)، فيما اكتفى لاعبي النصر بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (19-14).