الشناوي: الأهلي يدرك قوة الرجاء في المغرب

أكد قائد وحارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي، أن فريقه يعلم جيداً قوة المباراة التي سيخوضها مع مضيفه الرجاء المغربي، اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وكان الأهلي قد فاز ذهاباً على ملعبه 2-صفر، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، السبت الماضي.

وقال الشناوي في مؤتمر صحافي أمس: «إن فريقه يعلم جيداً مدى أهمية وصعوبة مباراة العودة بين الفريقين اليوم».

وأضاف: «قمنا بتقسيم مواجهة الرجاء بشكل جيد؛ شوط أول في القاهرة نجحنا في الفوز به، واليوم سنخوض الشوط الثاني في المغرب من أجل حسم التأهل». وأوضح حارس الأهلي: «نعرف أن هناك جدية في تحضيرات الرجاء للمباراة، ونحن أيضاً جاهزون لمواجهته، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه».

وتابع: «نحب الأجواء الجماهيرية، وخصوصاً مع عودة جماهيرنا في القاهرة، ونحب مثل هذه الأجواء، ولا نتأثر سلباً، خصوصاً أننا اعتدنا ذلك، ولدينا خبرات كافية للتعامل مع مثل هذه الظروف».