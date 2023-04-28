محترف سعودي في أوروبا.. فريقه يمتلك نقطة واحدة فقط فهل ينقذه؟

أعلن نادي ماريهامن الفنلندي عن تعاقده رسمياً مع الجناح السعودي عبدالفتاح عسيري بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، بعدما كان ناديه السابق النصر قد فسخ عقده في مارس الماضي منهياً ثلاثة مواسم قضاها مع "العالمي".

وقال ماريهامن الفنلندي الواقع في إقليم جزر أولاند في بيان عبر موقعه الرسمي: "عسيري يحضر إلى فنلندا بخبرة عريضة إذ مثل فرق الاتحاد والأهلي والنصر في السعودية وكذلك المنتخب الوطني، ويلعب على الجناح لكن يمكنه اللعب في خانة الوسط المهاجم، وأحد الأسباب الرئيسية لقدومه إلى دورينا يتعلق بحقيقة أن فترة الانتقالات الفنلندية من القلائل التي كانت مفتوحة في العالم".

ويحتل ماريهامن المركز قبل الأخير في بطولة الدوري الفنلندي بعد مرور ثلاث جولات إذ يملك في رصيده نقطة واحدة فقط.