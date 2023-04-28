ضربة موجعة لمدريد.. غياب أبرز نجومه عن نهائي كأس إسبانيا ومواجهة سيتي

تعرض نجم فريق ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش إلى إصابة في أوتار الركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق لأسبوعين، وذلك بعد أن خضع للعديد من الفحوصات في اليومين الماضيين عقب مغادرته مباراة جيرونا في الدوري الإسباني مصابا. وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن مودريتش لن يكون متاحا لأنشيلوتي في مباراتين بالغتي الأهمية أمام أوساسونا في نهائي كأس الملك الإسباني يوم 7 مايو المقبل، وكذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو بيرنابيو، يوم التاسع من مايو.

ويعتبر غياب مودريتش ضربة موجعة جدا لريال مدريد، والذي يعتمد عليه في صناعة اللعب، وعلى خبرته وحيويته أيضا في وسط الهجوم، رغم تقدمه في السن.

