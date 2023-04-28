حسابات الفوز بالدوري الفرنسي.. مبابي "هداف" وميسي "أفضل صانع"

مع اقتراب باريس سان جرمان من لقب حادي عشر قياسي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ينصب التركيز على صراع التأهل الى دوري أبطال أوروبا ومعركة تفادي الهبوط قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

على الرغم من كل مشاكله مؤخرًا، يتصدر سان جرمان الدوري بفارق 8 نقاط عن مرسيليا أقرب مطارديه قبل ست مراحل من النهاية.

وفي حال فوز فريق العاصمة على ضيفه لوريان الاحد مع تعثر كل من مرسيليا على أرضه أمام أوكسير في اليوم ذاته، ولنس الثالث ضد مضيفه تولوز الثلاثاء المقبل، فإن اللقب سيبدو أقرب من أي وقت مضى.

وسيتمكن فريق المدرب كريستوف غالتييه من تحقيق اللقب التاسع في 12 سنة منذ الاستحواذ القطري على أرض تروا في السابع من مايو المقبل.

سينفرد حينها بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الدوري الذي يتقاسمه مع سانت إتيان (10) الذي يلعب راهنًا في الدرجة الثانية ويعود آخر تتويج له الى العام 1981.

وبعد خسارتين تواليًا ضد رين وليون كانتا كفيلتين بإشعال الصراع على اللقب لولا تعثر مرسيليا بدوره، تعافى سان جرمان بثلاثة انتصارات تواليًا في الدوري، آخرها على مضيفه أنجيه 2-0 بثنائية كيليان مبابي.

وبعيدًا عن الإنجاز الجماعي، يخوض مبابي معركة فردية للفوز بجائزة أفضل هداف في الدوري، إذ يتصدر قائمة ترتيب الهدافين (22)، ولكن بفارق هدف واحد عن الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل، واثنين عن ألكسندر لاكازيت هدّاف ليون.

أما الارجنتيني ليونيل ميسي، فيتصدر ترتيب قائمة أفضل الممررين (15) على بعد أربع من زميله البرازيلي نيمار الغائب حتى نهاية الموسم بسبب الاصابة.

ينصب تركيز مرسيليا ولنس على الحلول في أحد المركزين الثاني أو الثالث من أجل التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يبتعد لنس بفارق خمس نقاط عن موناكو الرابع بعد فوزه على فريق الإمارة 3-0 في المرحلة السابقة.

يبدو أن مهمة موناكو الذي حل ثالثًا في الموسمين السابقين، لن تكون سهلة، ولكنه سيأمل في الاستفادة من مواجهة مرسيليا ولنس الاسبوع المقبل، شريطة الفوز بمبارياته، بدءا من المواجهة ضد ضيفه مونبلييه الاحد.

معركة ضارية

في القسم السفلي من الجدول، وفي حين يبدو أصحاب المراكز الثلاثة الاخيرة أمام هبوط حتمي، تفصل نقطة واحدة بين الفرق الاربعة فوقها (14 حتى 17)، ما يُنذر بمعركة ضارية لتفادي الهبوط الى الدرجة الثانية.

ستهبط أربعة أندية هذا الموسم ويصعد اثنان حيث سيتقلص عدد الاندية في دوري الأضواء الموسم المقبل الى 18 بدلا من 20.

يحتل بريست المركز السابع عشر ولكنه يتخلف عن نانت السادس عشر وستراسبورغ الخامس عشر بفارق الاهداف فقط، فيما يحتل أوكسير المركز الرابع عشر بفارق نقطة عنها.

ويبدو أوكسير الفريق الافضل على صعيد الفورمة بين الاربعة، إذ خسر مرة واحدة في آخر 11 مباراة وفاز بثلاث من مبارياته الاربع الاخيرة مقابل تعادل الاسبوع الماضي.

على عكسه، لم يفز نانت بأي من مبارياته التسع الاخيرة في الدوري، وسينشغل السبت بنهائي الكأس المحلية ضد تولوز في محاولة للاحتفاظ باللقب، قبل أن يحل على بريست في ختام المرحلة الاربعاء.

أقر أنطوان كومبواريه مدرب نانت الاسبوع الماضي "كان هناك تركيز فائض على نهائي الكأس. سنخوض المباراة ونقدم كل شيء للفوز بها ومن ثم العمل بجهد من أجل البقاء (في الدرجة الاولى). علينا أن نتحرك سريعًا بعد ذلك".