إغلاق قناة برشلونة التلفزيونية!

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية بأن نادي برشلونة اتخذ قراراً بإغلاق قناته التلفزيونية في 30 يونيو المقبل، وهو اليوم الذي ينتهي فيه عقده مع شبكة "موفيستار" الأمر الذي سيوفر على الميزانية نحو 8 ملايين يورو سنويا.

وكان عمال القناة تقدموا بمطالب مختلفة خلال العام الماضي ونظموا إضرابا خلال أيام المباريات للنضال من أجل ظروف أفضل، وفي فبراير، تم التوصل إلى اتفاق يضمن حدا أدنى من المحتوى مع شركة "تيلوفونيكا".

وأوضحت الصحيفة أنه اعتبارا من 30 يونيو سيتم تقديم محتوى بشكل مختلف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.