نهائي تاريخي غير مسبوق في انجلترا

كشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات المختصة بكرة القدم بأنها المرة الأولى على الإطلاق التي سيتواجه فيها مانشستر سيتي مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في نهائي كأس محلي كبير عندما يلتقيان في الثالث من يونيو المقبل على استاد "ويمبلي".

وكان السيتي قد تأهل إلى إلى النهائي بفوزه على برايتون 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي (صفر-صفر) في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتعتبر المرة الثالثة في تاريخ مانشستر يونايتد التي يصل فيها إلى نهائي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم نفسه بعد أن حقق ذلك موسمي 1982-1983 و1993-1994.