رونالدو يتحول إلى مصوّر في السعودية.. وهذه نتائج صوره!

نشر حساب نادي النصر السعودي في "تويتر" صوراً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يلتقط كاميرا أثناء تدريبات "العالمي" استعداداً لمواجهة الوحدة على ملعب "مرسول بارك" في الرياض بنصف نهائي كأس خادم الحرمين على أن يلعب الفائز في النهائي ضد الهلال الذي هزم الاتحاد بهدف دون رد.

وكتب نادي النصر: "الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو.. وهذه نتائج تصويره"، إذ كانت الصور التي التقطها لرئيس النادي مسلي آل معمر والمدرب دينكو يليتشيتش وعدد من زملائه في التدريبات.

ويبدو رونالدو سعيداً في السعودية ويضفي أجواء رائعة بين زملائه اللاعبين، في وقت حقق "الدون" أرقاماً لافتة مع النصر منذ قدومه إذ سجل 11 هدفاً وصنع 2 في 13 مباراة.

ذكر أن النصر حقق لقب كأس خادم الحرمين ست مرات آخرها عام 1987.. فهل يعيد اللقب إلى خزائنه بقيادة رونالدو؟.