الأهلي يواجه الرجاء وليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي.. موعد مباريات ثاني أيام العيد

يخوض فريق الأهلي المصري مباراة قوية أمام منافسه الرجاء المغربي اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والذي يشهد أيضا مباراتي الوداد وسيمبا وكذلك صن دوانز مع شباب بلوزداد.

ويشهد ثاني أيام عيد الفطر المبارك اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات على مستوى العالم، منها الدوريات الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي.

في الدوري الإنجليزي تتواصل لقاءات الجولة الـ32 بإقامة عدة مباريات من بينها ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح ضد نوتنجهام فورست، ولازال الفريق يحاول اللحاق بركب المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

دوري أبطال إفريقيا

الوداد البيضاوي أمام سيمبا (5:00) عصرا

الأهلي أمام الرجاء المغربي (11:00) مساءً

صن داونز ضد شباب بلوزداد (11:00) مساءً

مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام أمام ليدز يونايتد (3:30) عصرا

ليستر سيتي ضد ولفرهامبتون (6:00) مساءً

ليفربول أمام نوتنجهام فورست (6:00) مساءً

إيفرتون أمام كريستال بالاس (6:00) مساءً

استون فيلا أمام برينتفورد (6:00) مساءً



مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي أمام شيفلد يونايتد (7:45) مساءً

مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس أمام أوساسونا (6:15) مساءً

ريال سوسيداد أمام رايو فابيكانو (8:30) مساءً

بلد الوليد أمام جيرونا (8:30) مساءً

ريال مدريد أمام سيلتا فيجو (8:30) مساءً



مباريات الدوري الإيطالي

ساسولو ضد ساليرنيتانا (5:00) مساءً

تورينو أمام لاتسيو(8:00) مساءً

سامبدوريا أمام سبيزيا كالتشيو(10:45) مساءً

مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونيخ ضد ماينتس 05 (5:30) مساءً

فيردر بريمن ضد هيرتا برلين (5:30) مساءً

بوخوم ضد فولفسبورج (5:30) مساءً

آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند (8:30) مساءً