سان جرمان يسير بثبات نحو اللقب وأنجيه باتجاه الدرجة الثانية

واصل فريق باريس سان جرمان سيره بثبات نحو الاحتفاظ باللقب والتتويج الحادي عشر القياسي، وذلك بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، جاعلاً مضيفه أنجيه بمثابة الهابط الى الدرجة الثانية بالفوز عليه 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعد خسارتين متتاليتين على ارضه امام رين صفر-2 وليون صفر-1، واصل فريق المدرب كريستوف غالتييه صحوته التي لن تشفع كثيراً للأخير بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني (0-3) بمجموع المباراتين.

وبفضل ثنائية لكيليان مبابي، حقق سان جرمان فوزه السادس عشر توالياً على أنجيه الذي لم يذق طعم الفوز على نادي العاصمة في كافة المسابقات منذ عام 1975 (3-1 في الدوري)، رافعاً بذلك رصيده الى 75 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة موقتاً عن غريمه مرسيليا الثاني، وذلك قبل ست مراحل على نهاية الموسم.

ويخوض مرسيليا الأحد اختباراً شاقاً مع مضيفه ليون، على غرار لنس الثالث الذي يبتعد عن النادي المتوسطي بفارق نقطة قبل مباراته السبت مع ضيفه موناكو الرابع.

ويبدو طريق سان جرمان سهلا من الآن وحتى نهاية الموسم من أجل الفوز بلقب الحادي عشر القياسي وفض الشراكة مع سانت إتيان (10 حالياً لكل منهما)، إذ يلتقي لوريان وتروا وأجاكسيو وأوكسير وستراسبورغ وكليرمون توالياً في المباريات المتبقية.

في المقابل وبسبب قرار رابطة الدوري بإنزال أربعة فرق الى الدرجة الثانية هذا الموسم عوضاً عن ثلاثة وصعود اثنين فقط من الدرجة الثانية من أجل تقليص عدد الفرق في "ليغ 1" الى 18 عوضاً عن 20، بات أنجيه أول الهابطين منطقياً، بعدما وقف عداد انتصاراته عند ثلاثة فقط هذا الموسم في المركز الأخير بفارق 17 نقطة موقتاً عن منطقة الأمان قبل ست مراحل على النهاية.