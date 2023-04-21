مورينيو يفتح الباب أمام رحيله عن روما

قال البرتغالي جوزيه مورينيو عقب ضمان تأهل فريقه روما الإيطالي لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بالفوز على فينورد الهولندي 4-1 في إياب ربع النهائي (بعد الخسارة ذهاباً بهدف نظيف)، إنه يشعر "بالسعادة" في روما، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام رحيله، بحديثه عن أنه يفكر "أحياناً في طموحات أخرى".

وقال مورينيو، المدرب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد من بين أندية أخرى، عقب المباراة "أنا سعيد هنا، لا يمكن إخفاء ذلك. أحب الناس، لدي علاقة جيدة مع ملاك النادي، وإذا قلت عكس هذا فسأكون كاذباً. اللاعبون رائعون، لديهم علاقة رائعة بينهم، ليسوا كأبنائي لأن لدي اثنين فقط، لكنهم قريبون للغاية منهم".

وأضاف "لا يمكنني القول إنني غير سعيد، أحيانا افكر في الإحباطات وأحيانا أخرى أفكر في طموحات أخرى، لكن الأهم أنني سعيد وأعمل من أجل الجماهير وأراها سعيدة، هذا هو الأهم".

وبخصوص إمكانية وجود نهائي إيطالي للدوري الأوروبي، بعد تأهل يوفنتوس لنصف النهائي أيضاً، قال "النهائي يمكن أن يكون إيطالياً لكن أيضاً قد يخلوا من الأندية الإيطالية" مشيراً إلى أن باير ليفركوزن، الذي سيواجهه روما، منافس صعب للغاية، بينما سيلعب "اليوفي" أمام إشبيلية الذي أقصى مانشستر يونايتد من دور الثمانية.