10 رابحين وخاسرين في «أبطال أوروبا 2023»

اقترب موسم «أبطال أوروبا 2023» من نهايته، بعد أن اكتمل المربع الذهبي بتأهل فرق: مان سيتي وريال مدريد وإنتر وأي سي ميلان، وباتت الأنظار تتجه إلى موقعتين كبيرتين في نصف النهائي في مايو المقبل، حيث يواجه سيتي ريال مدريد، وديربي مثير في ميلانو. الموسم الحالي أفرز العديد من المفاجآت، فكان الرابحون والخاسرون، حيث تعتبر فرق المربع الذهبي أبرز الرابحين بالوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة، بينما أبرز الخاسرين كانت بينها فرق بايرن ميونيخ وبرشلونة وسان جرمان، التي راهنت كثيراً على لقب «الأبطال» في النسخة الحالية، ونلقي عليهم الضوء في التقرير التالي.

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