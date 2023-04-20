ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة

حجز فريق مانشستر سيتي مكانه في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين، بعد انتهاء مباراة الإياب في ألمانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعد أن كان ريال مدريد قد أنهي مشوار الدور ربع النهائي أيضاً برباعية في مرمى تشيلسي الإنجليزي.

كان ريال مدريد و مانشستر سيتي قد تقابلا أيضا في نصف نهائي البطولة العام الماضي أيضاً، وتأهل في ذلك الوقت الفريق الإسباني للنهائي وتوج باللقب أمام ليفربول.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 9 مايو المقبل، وستكون المباراة الأولى في معقل ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو".

أما مباراة الحسم ستكون يوم 17 مايو القادم، على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، وسيتقابل الفريق الفائز مع الفائز من الديربي الإيطالي القوي ميلان وإنتر ميلان.