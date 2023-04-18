إيقاف كهربا 12 مباراة.. ومنع مرتضى منصور من حضور المباريات

أخطر رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عزت خميس الاهلي رسميا الثلاثاء بإيقاف مهاجمه محمود عبد المنعم "كهربا" 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه تسدد خلال شهر على خلفية شكوى نادي الزمالك ضده بسبب هتافات مسيئة تجاه جماهيره عقب الكلاسيكو في المرحلة الرابعة عشرة في يناير الماضي.

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بمنعه من حضور أي مباريات لمدة شهرين وتغريمه 300 الف جنيه، وذلك ردا على شكوى النادي الاهلي ضده بسبب التصريحات المسيئة لكهربا والنادي الاهلي.

وقال رئيس لجنة الانضباط في في تصريحات صحافية "تم إيقاف كهربا 12 مباراة وشيء طبيعي عدم معرفة لجنة التظلمات بالقرار لأن المتضرر لم يقدم أي استئناف حتى الان".

وأضاف "في القانون المصري المتضرر يتقدم بالتظلم على القرار بمجرد إبلاغه به في خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، وفي حال تقديم استئناف على القرار، تظل العقوبة سارية لحين البت في الموضوع وصدور قرار رسمي سواء بتخفيف العقوبة أو بقائها كما هي أو الغائها".

واكد أن قرار إيقاف كهربا يمنعه من لعب مباراة السوبر المحلي التي تقام في الخامس من أيار/مايو المقبل بالعاصمة الاماراتية ابو ظبي، وأي مباراة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان رئيس لجنة التظلمات عادل الشوربجي أعلن الإثنين في تصريحات تليفزيونية أن اللجنة لم يصلها حتى الآن أي قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم يخص إيقاف كهربا.

واضاف إنه حال وصول قرار بإيقاف اللاعب يكون من حق الأخير التظلم ووقتها يتم إيقاف تنفيذ قرار الإيقاف لحين الفصل في التظلم.

ويعقد مجلس ادارة الاهلي غدا الاربعاء اجتماعا طارئا للرد على عقوبة كهربا، واشارت انباء من داخل النادي الى ان هناك اتجاه لاتخاذ قرار بالانسحاب من مباراة السوبر المحلي امام الزمالك.