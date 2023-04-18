ليفربول يكتسح ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي ومحمد صلاح تاريخي

واصل نجم الكرة المصرية محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي بعدما قاد فريقه ليفربول إلى تحقيق الفوز على ليدز يونايتد، بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفين،

وساهم الفوز الكبير في عودة الروح لفريق ليفربول بعد موسم سيء عانى فيه كثيرا كما كتب محمد صلاح تاريخا جديداً بعدما أصبح أكثر لاعب أعسر (يلعب بالقدم اليسرى) يسجل أهدافاً في تاريخ الدوري الممتاز برصيد 107 أهداف بعدما سجل هدفين في مباراة ليدز بقدمه اليسرى.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدفين في تلك المباراة، ليرتفع رصيده من الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي إلى 135 هدفًا، وبذلك يكون هناك 13 لاعباً فقط سجلوا أهدافًا أكثر من محمد صلاح في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف ليفربول كلاً من الهولندي كل من كودي جاكبو، والمصري محمد صلاح "هدفين"، والبرتغالي ديوغو جوتا "هدفين"، والأوروغوياني داروين نونيز، في الدقائق 35، و39، 64، و52، و73، و90 تواليا، بينما سجل الكولومبي لويس سينيستيرا هدف ليدز الوحيد في الدقيقة 47.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 47 نقطة في المركز الثامن، ليحافظ على أمله الضعيف في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، من خلال احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب "البريميرليغ".

في المقابل، بقي رصيد ليدز يونايتد عند 29 نقطة في المركز الـ16.