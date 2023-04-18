أنشيلوتي وغوارديولا يفرشان «مسار الشوك» بالورود

لم يتوقع أكثر المتشائمين أن يتسبب ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بجرح لكبرياء ناديين كبيرين بحجم بايرن ميونيخ وتشيلسي «أداء ونتيجة»، بانتظار استرداد شيء من قيمة الفريقين الحقيقية في الإياب، حين يستضيف «البلوز» مع ريال مدريد اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، ويستقبل «البافاري» عملاق انجلترا مانشستر سيتي غداً بالتوقيت نفسه.

حسابات التأهل في «طريق الشوك» ترجح مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد «حامل اللقب» ومانشستر سيتي الأقرب لحسم تأهلهما بعد فوز الأول بثلاثية نظيفة على البايرن بملعب الاتحاد، فيما تغلب الريال على تشيلسي بهدفين دون مقابل.

يذكر أن قرعة البطولة موجهة بحيث وضعت مدريد والسيتي والبايرن وتشيلسي في مسار مؤدي للنهائي، فيما يصطدم في المسار الآخر ثلاثة فرق إيطالية ميلان ونابولي وانتر إلى جانب بنفيكا البرتغالي.

وتتركز الأنظار على المدربين الأربعة في «مسار الشوك» وسط تناقضات وتباين في أدائهم ومعاناتهم في الموسم الحالي بحثاً عن الهدف المطلوب منهم.

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