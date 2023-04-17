أعلى غرامة للاعب في تاريخ بايرن ميونيخ.. ماني يدفع ثمن لكمة ساني

كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عن الغرامة المالية التي فرضها نادي بايرن ميونيخ على مهاجمه السنغالي ساديو ماني بعد تورطه في شجار مع زميله ليروي ساني عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي (صفر-3) الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وكان ماني قد وجه لكمة إلى وجه زميله في الفريق ساني في غرفة تبديل الملابس بعد انتهاء المباراة التي خسر فيها النادي الألماني صفر-3 ، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي حتى أن الدماء سالت مع شفة ساني بعد المشاجرة التي شهدت تدخل لاعبين آخرين من أجل الفصل بينهما.

وقالت "سكاي سبورت ألمانيا" إن الغرامة المالية تتجاوز 300 ألف يورو الأمر الذي يجعلها الأعلى في تاريخ أي لاعب ارتدى قميص بايرن ميونيخ على الإطلاق".