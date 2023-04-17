مدرب مان يونايتد: لا أستطيع الاعتماد على مارسيال بسبب تاريخه مع الإصابات

قال مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تن هاغ، إن «تاريخ المهاجم انتوني مارسيال مع الإصابات يجعل من الصعب الاعتماد عليه، لكنه سيكون ضمن خططه للموسم المقبل».

وشارك مارسيال أساسياً للمرة الأولى منذ منتصف يناير الماضي في التعادل 2-2 مع إشبيلية بذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي الخميس الماضي، عندما خرج بعد ساعة من عمر المباراة.

وعرقلت الإصابات مسيرة اللاعب البالغ 27 عاماً، الذي شارك في 18 مباراة هذا الموسم، بدأ 10 مواجهات منها فقط. وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان مارسيال محل ثقته ليكون جزءاً من التشكيلة على المدى البعيد، أبلغ تن هاغ الصحافيين: «من الصعب، لأن التاريخ يروي قصة مختلفة، لكنني أريده أن يكون كذلك لأنه لاعب كبير». وقال: «قطعاً لديه القدرات التي تمكنه من تقديم أعلى المستويات. عندما يكون في كامل لياقته، يلعب فريقنا بصورة أفضل».

ووصف المدرب الهولندي مارسيال بأنه متعدد المهارات، لكنه قال إنه «يقدم أفضل أداء عندما يقود خط الهجوم».

• مارسيال شارك أساسياً في 10 مباريات فقط بالموسم الجاري.