فوز حتا والإمارات ومسافي وتعادل الفجيرة مع الحمرية في دوري الأولى

فاز فريق حتا على ضيفه الذيد بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 30 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيده 68 نقطة في صدارة ترتيب فرق البطولة بينما تجمد رصيد الذيد عند النقطة 37 في المركز التاسع، سجل للإعصار راشد عيسى في الدقيقة 59 والمغربي ايمن رشوق في الدقيقة 61.

وحقق نادي الإمارات بملعبه فوزا ثمينا على مصفوت بثلاث أهداف مقابل هدف واحد حيث سجل للصقور البرازيلي واندرسون كوستا هدفين في الدقيقتين 40 و44 ومواطنهم روجر جونكالفيس في الدقيقة 60 بينما سجل لفريق مصفوت الغامبي الفوسيني جاساما في الدقيقة 38، وبذلك أصبح رصيد نادي الامارات 59 نقطة في المركز الثالث بينما مصفوت 49 في المركز الرابع.

وتعادل الفجيرة مع ضيفه الحمرية بهدفين لكل منهما ليصبح رصيد الفجيرة 36 في المركز العاشر بينما رصيد الحمرية 46 نقطة في المركز الخامس، سجل للفجيرة البرازيليان كارلوس دياز في الدقيقة 61 وبيرتينو جواو في الدقيقة 82، بينما سجل للحمرية سالم سليمان في الدقيقة 26 والنيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 90

وفاز مسافي على مضيفه “جلف اف سي" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اذ سجل لمصافي كل من ماريوس اوبيكوب في الدقيقة (45+1)، والبرازيلي فينيكيوس سيلفا هدفين في الدقيقتين (68,76) والمصري حسام لطفي في الدقيقة (90+2) بينما سجل لفريق "جلف اف سي" كل من السنغالي كمارا في الدقيقة 7 و علاء محمد خير في الدقيقة 29، والبرازيلي لوكاس دا روشا في الدقيقة 52، وبذلك أصبح رصيد مسافي 43 نقطة في المركز السابع بينما "جلف اف سي" 32 في المركز الثالث عشر.