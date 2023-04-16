المصرية نور الشربيني تحرز لقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الرابعة

أحرزت المصرية نور الشربيني لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بعد فوزها على مواطنتها المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3-صفر اليوم الأحد.

وحسمت بطلة العالم المصنفة الثانية عالميا اللقب بالفوز 11-9 و11-7 و11-1 في 42 دقيقة.

وحافظت نور على سجلها المثالي أمام نوران في ثلاث مواجهات في نهائي البطولة بعد 2016 و2021.

وأصبحت نور اللاعبة السابعة التي تحرز اللقب أربع مرات على الأقل، وتملك هيذر ماكاي الرقم القياسي برصيد 16 لقبا.

وقالت نور «كل لاعبة تحلم بوضع اسمها على لقب بريطانيا المفتوحة، وفعلت ذلك أربع مرات وهو أمر أنا فخورة به جدا. إنه إنجاز سأتذكره دائما. الأمور لم تكن تسير في صالحي في بداية الأسبوع ولم أتوقع أن أن أقف هنا اليوم. لكني واصلت القتال وانتظار ما سيحدث في كل مباراة. أنا سعيدة جدا بوجودي هنا الآن».