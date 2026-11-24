صورة 0 من 1 هزاع المقبالي ورحاب العطار خلال العرض. من المصدر

بأجواء ليلة العمر، وعلى وقع موسيقى الزفة، وبدخول العروس من بين الجمهور، انطلق العرض المسرحي «مانيكانات»، الذي قدمته جمعية ياس للثقافة والفنون والمسارح، في رابع أيام مهرجان الفنون الأدائية الشبابية بالشندغة، وللوهلة الأولى يخيل إلى المشاهد أنه على موعد مع قصة حب رومانسية، وبداية تنسج خيوطها على إيقاع الفرح، إلا أن العرض سرعان ما ينقلب إلى مواجهة مع جرح اجتماعي غائر، كاشفاً ازدواجية المعايير في مجتمع يصنف خطيئة الرجل نزوة، في حين يجعل من خطيئة المرأة، حتى وإن كانت ضحية، قدراً أبدياً يطاردها طوال حياتها.

بداية آسرة

بداية آسرة للعمل الذي كتبه وأعده عبدالله المهيري، وأخرجه محمد دلفش، إذ ينفتح العرض على لحظات احتفالية مشبعة بالبهجة، مع العروس التي تشق طريقها نحو حلم طال انتظاره، وأمنيات علقتها على طرف الثوب الأبيض والطرحة، لنكتشف أن هذه البداية المضيئة تخفي عتمة الحكاية؛ فالعروس التي دخلت على إيقاع الفرح ستخرج من تجربة مثقلة بالألم وبعار لم ترتكبه، وخطيئة قرر المجتمع أن يلصقها بها.

ومن أجواء العرس ننتقل إلى الليلة الأولى التي تجمع الزوجة نورة، التي أدت دورها رحاب العطار، وعيسى الذي أدى دوره هزاع المقبالي، حيث تستحضر نورة أحلامها عن اللحظات الرومانسية. ويفلح النص في تقديم جرعة من الكوميديا والمفارقات الطريفة في هذا المشهد الذي يجمع العروسين، مانحاً الجمهور فسحة من المرح قبل أن يسحبه إلى الطبقات الأكثر قسوة في الحكاية، فالفكاهة هنا لا تبدد المأساة، بل تمنح العرض تبايناً درامياً يكشف حجم المسافة بين الحلم والواقع.

أحلام الفتيات

أما السينوغرافيا التي تشكلت من مجموعة من المانيكانات، فتحيلنا إلى المشغل الذي تعمل فيه نورة، حيث تحيك فساتين الزفاف وتعيش أحلام الفتيات مع كل ثوب تخيطه، في حين تعجز عن نسج حكاية مستقرة لنفسها، وتتصاعد حبكة العمل عندما تبدأ نورة بسرد حكايتها عبر حوارها مع المانيكانات، التي لم تظهر جامدة على المسرح فحسب، بل تجسدت أيضاً من خلال أربع شخصيات ترافقها طوال العرض، وتصبح بمنزلة أصوات المجتمع وأحكامه المتراكمة. وجدت نورة في المانيكانات مساحة للبوح، لكنها لم تجد فيها خلاصاً من المحاكمة؛ فهي تخاطبها وتواجهها، وتستحضر من خلالها حالات الخيبة والخذلان والنبذ، لتبدو وكأنها تنزلق تدريجياً نحو عالم من الجنون، أو نحو حقيقة أقسى من الجنون نفسه، وتقف أمامها وتعيد تشكيل صورة العروس في كل مرة، وكأنها تحاول أن تخيط لنفسها حكاية أكثر إنصافاً وأقل قسوة في عالم لم يمنحها فرصة اختيار حكايتها.

أجواء حقيقية

وتتصاعد حبكة العمل حين ينتقل بنا إلى الأجواء الحقيقية لليلة الزفاف الأولى، ويستعيد عيسى وجه نورة، ليذكرها باللقاء الأول الذي جمعهما قبل خمس سنوات في مزرعة، وسط أجواء صاخبة، ونكتشف مع تصاعد الحوار أن نورة ذهبت برفقة صديقتها (إشراق مبارك)، التي أوهمتها بأنها مدعوة إلى حفل عيد ميلاد، لتجد نفسها في مكان لا يشبهها ولا يشبه عالمها، وهناك التقت بعيسى، الذي حاول شراءها بالمال، إلا أنها رفضت الإهانة وصفعته وهربت، لكنه لحق بها وتعرض لحادث سير تسبب له بإعاقة مستديمة، وهنا تتشابك المأساة الإنسانية مع الاجتماعية، إذ تشاء الأقدار أن تختار والدة عيسى نورة عروساً له، وما إن يتعرف إلى وجهها في ليلة الزفاف حتى تنقلب مراسم العرس إلى محاكمة، ويفتح الماضي أبوابه أمامها على مصراعيها، وعلى الرغم من الإعاقة الحركية واللفظية التي يعانيها عيسى، فإنه لا يتوانى عن إقامة محاكمة علنية لها، ويطلّقها، تاركاً إياها في مواجهة مجتمع ينبذها.

كثافة انفعالية

وبرع الممثلون في الأداء على الخشبة، إذ نجحوا في بناء حالات تعبيرية وحركية منحت العرض كثافة انفعالية، ولاسيما في المشاهد التي تجاوزت حدود الحوار المباشر واعتمدت على لغة الجسد والإيقاع الحركي. كما حمل العرض جانباً من الفانتازيا، ولاسيما في طريقة تعاطيه مع المانيكانات، التي لم تقدم على المسرح بوصفها جزءاً من الديكور فحسب، بل تجسدت أيضاً من خلال أربعة ممثلين، هم يوسف البلوشي ومحمد الماس وإسحاق البلوشي وخالد البلوشي، إذ تحولوا إلى ما يشبه الجوقة التي تردد أحكام المجتمع وتحاصر نورة. ومنحت هذه الجوقة العرض بُعداً رمزياً، ولاسيما من خلال طريقة الأداء، في حين كرس الماكياج المستخدم على وجوههم صورتهم بوصفهم كائنات تنتمي إلى منطقة فاصلة بين الجمود والحياة.

وينتهي العرض بمواجهة تبلغ ذروتها عندما تنفجر نورة صراخاً، قبل أن تبدأ بتحطيم المانيكانات وإسقاط الشخصيات أرضاً، في مشهد يتجاوز فعل التكسير المادي، ليبدو وكأنه تمرد متأخر على منظومة مجتمعية كاملة. وبين فساتين الزفاف والمانيكانات المتساقطة، يتركنا العرض أمام نهاية مفتوحة وحقيقة واحدة: قد تنتهي مراسم الزفاف، وتتوقف الزغاريد، ويُطوى الفستان الأبيض، لكن بعض النساء يبقين عالقات في ليلة لم تنتهِ.

خبرات على المسرح

تحدث مخرج العمل، محمد دلفش، لـ«الإمارات اليوم» عن مشاركته في المهرجان للمرة الأولى، وقال: «يمثل هذا العمل تجربتي الأولى، والهدف منه تقديم هذه الحالة الاجتماعية، وترك الفرصة للجمهور بأن يقرر إن كان هذا القدر الذي نالته الفتاة كان منصفاً أم لا، لأن العمل لا يقدم أي إجابة في هذا الإطار»، ولفت إلى أن القصة التي قُدمت في العمل حقيقية، موضحاً أنه كان محظوظاً في العمل مع ممثلين يتمتعون بقوة الأداء على الخشبة، مشيراً إلى أنه تعمد ترك المساحة الكافية لهم للتحرر على الخشبة، للاستفادة من تراكم خبراتهم.